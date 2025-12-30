Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στις Αρχές, μετά τον εντοπισμό εκρηκτικού μηχανισμού στην περιοχή Ζακάκι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά η ώρα 04:25 τα ξημερώματα, 28χρονος επικοινώνησε με την Αστυνομία Λεμεσού και ανέφερε ότι πολίτης προσπάθησε να κάψει την μπυραρία. Συγκεκριμένα είπε ότι απέναντι από το υποστατικό του (μπυραρία) στο Ζακάκι εντόπισε ένα ύποπτο πρόσωπο, να στέκεται δίπλα από μια μοτοσυκλέτα τύπου σκούτερ, το οποίο είχε στην κατοχή του ένα μπιτόνι με εύφλεκτη ύλη και αντικείμενο που ομοίαζε με εκρηκτικό μηχανισμό.

Ο 28χρονος ακινητοποίησε με άλλα πρόσωπα, τον ύποπτο και ζητούσε την άμεση παραλαβή του από την Αστυνομία.

Ενώ τα περίπολα κατευθύνονταν στην σκηνή ο ύποπτος κατάφερε να τους διαφύγει, πριν την άφιξη της Αστυνομίας.

Στην σκηνή έσπευσαν περίπολα της ΑΔΕ Λεμεσού όπου περικύκλωσαν την περιοχή, διαφύλαξαν τα τεκμήρια και άρχισαν έρευνες για εντοπισμό του υπόπτου.

Μετά από 40 λεπτά περίπου εντοπίστηκε ο ύποπτος κρυμμένος σε θάμνους κοντά στην περιοχή από τον 28χρονο και άλλους πολίτες, ενώ ταυτόχρονα μετέβη στο σημείο και η Αστυνομία, όπου τον συνέλαβε για εξακρίβωση στοιχείων. Ο ύποπτος υποδείχθηκε από τους παρευρισκόμενους ως το πρόσωπο που είχε εντοπισθεί προηγουμένως.

Όπως διαπιστώθηκε ο ύποπτος είναι αλλοδαπός από τη Σρι Λάνκα, ηλικίας 44 χρόνων και ήταν τραυματισμένος σε διάφορα μέρη του σώματος του. Αμέσως με οδηγίες του ΑΔΕ, διακομίσθηκε στο Γ. Νοσοκομείο Λεμεσού, για να τύχει περίθαλψης.

Στο σημείο που εντοπίστηκε αρχικά ο 44χρονος ύποπτος ανευρέθηκαν διάφορα τεκμήρια μεταξύ των οποίων ένα μπιτόνι με εύφλεκτη ύλη και ένα αυτοσχέδιο κυλινδρικό μεταλλικό εκρηκτικό αντικείμενο, που πληρείται με ποσότητα εκρηκτικής ύλης, συνδεδεμένο με αυτοσχέδιο μέσο πυροδότησης.

Στην σκηνή μετέβηκε ο Αστυνομικός Διευθυντής, Βοηθός Αστυνομικός Διευθυντής Λεμεσού, Αξιωματικοί και μέλη της ΑΔΕ Λεμεσού. Όπως διαπιστώθηκε ο αλλοδαπός βρίσκεται παράνομα στο έδαφος της Δημοκρατίας από τις 27/6/25.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται από το ΤΑΕ Λεμεσού, ενώ ο 44χρονος φρουρείται.