Ψες, γύρω στις 2:00 περίπου μετά τα μεσάνυχτα, λήφθηκε πληροφορία στην Αστυνομία για φωτιά σε όχημα, ιδιοκτησίας 20χρονης, το οποίο ήταν σταθμευμένο έξω από την οικία της, στη Λευκωσία.

Στο μέρος μετέβησαν μέλη της Αστυνομίας καθώς και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, όπου και απέκλεισαν την σκηνή, ενώ η φωτιά είχε ήδη κατασβεστεί από ενοίκους της πιο πάνω κατοικίας.

Το εν λόγω όχημα υπέστη εκτεταμένες ζημιές, ενώ από περαιτέρω εξετάσεις που ακολούθησαν σήμερα, διαπιστώθηκε ότι η φωτιά, τέθηκε κακόβουλα. Το ΤΑΕ Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις.