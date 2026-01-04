Στην Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού προσήλθε σήμερα Κυριακή (4/1) γυναίκα, η οποία υπέβαλε καταγγελία εναντίον βουλευτή της επαρχίας Λεμεσού, καταλογίζοντάς του περιστατικό επίθεσης και σωματικής βλάβης.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες το περιστατικό σημειώθηκε πριν από λίγες ημέρες στο εξωτερικό, όπου – σύμφωνα πάντα με τους ισχυρισμούς της παραπονούμενης – δέχθηκε επίθεση από τον εν λόγω άνδρα. Μετά την επιστροφή της στην Κύπρο, η ίδια προσχώρησε σε επίσημη καταγγελία στις Αρχές ενώ υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις.

Η υπόθεση διερευνάται από το Κλιμάκιο Βίας του ΤΑΕ Λεμεσού, με τους ανακριτές να αναμένεται να ζητήσουν οδηγίες από τη Νομική Υπηρεσία, τόσο λόγω του ότι το φερόμενο αδίκημα διαπράχθηκε εκτός Κύπρου όσο και σε σχέση με το ενδεχόμενο άρσης της βουλευτικής ασυλίας, ώστε να συνεχιστεί η διερεύνηση.