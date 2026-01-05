Περί τα μέσα Ιουλίου 2025, διευθυντής εταιρείας στη Λευκωσία, προέβη σε καταγγελία στο ΤΑΕ Λευκωσίας, ότι η εταιρεία του έπεσε θύμα διαδικτυακής απάτης, συνεπεία της οποίας απώλεσε το χρηματικό ποσό των 35.000 ευρώ.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, εξασφαλίστηκαν αρχικά δικαστικά εντάλματα σύλληψης, εναντίον δύο προσώπων ηλικίας 20 και 22 ετών.

Την 01.01.2026, συνελήφθη ο ένας εκ των δύο υπόπτων ηλικίας 20 ετών, ο οποίος παρουσιάστηκε την ίδια μέρα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας και εναντίον του εκδόθηκε διάταγμα προσωποκράτησης 8 ημερών.

Την 02.01.2026, εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης εναντίον και τρίτου προσώπου ηλικίας 21 ετών.

Ο 21χρονος, συνελήφθη χθες και αναμένεται να παρουσιαστεί σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, για σκοπούς έκδοσης προσωποκράτησης του.