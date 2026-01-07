Η Αστυνομία ζητά πληροφορίες για τον εντοπισμό 17χρονου που απουσιάζει από τον χώρο διαμονής του.

Ο Omar Elamari, 17 ετών, από την Υεμένη, απουσιάζει από τον χώρο διαμονής του στη Λάρνακα, από τις 3.00 το απόγευμα της Τρίτης, 06 Ιανουαρίου, 2026.

Ο 17χρονος περιγράφεται ως κανονικής σωματικής διάπλασης, με σγουρά σκούρου χρώματος μαλλιά.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λάρνακας, στο τηλέφωνο 24-804060 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.