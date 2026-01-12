Σε συναγερμό τέθηκαν οι Αρχές στη Λεμεσό μετά από ρίψη πυροβολισμών σε κομμωτήριο στην Γερμασόγεια. Η σκηνή η παραμένει αποκλεισμένη και πραγματοποιούνται επιτόπιες εξετάσεις.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, σήμερα το πρωί άγνωστοι δράστες φέρονται να πυροβόλησαν προς την πρόσοψη του καταστήματος. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως το κομμωτήριο είναι ιδιοκτησίας Ρωσίδας υπηκόου.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι απέκλεισαν την περιοχή, ενώ πραγματοποιούνται εξετάσεις για τη συλλογή τεκμηρίων. Παράλληλα, εξετάζεται υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, με στόχο τον εντοπισμό των δραστών.