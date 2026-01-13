Υπό διερεύνηση βρίσκεται από την περασμένη Παρασκευή καταγγελία μητέρας βρέφους, το οποίο τραυματίστηκε στο πόδι και υπέστη κάταγμα.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Αστυνομία, η μητέρα καταγγέλλει ότι ο τραυματισμός του 14μηνου βρέφους της σημειώθηκε σε ιδιωτικό νηπιαγωγείο, όπου αυτό φοιτά. Το παιδί εξετάστηκε από παιδίατρο όπου διαπιστώθηκε ότι είχε σπασμένο πόδι και συγκεκριμένα κάταγμα μηριαίου οστού και ακολούθως υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς του, όπως ανάφερε, η μητέρα ο τραυματισμός του ενδέχεται να προκλήθηκε από πτώση από ύψος.

Η αλλοδαπή μητέρα προχώρησε σε επίσημη καταγγελία στην Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού την περασμένη Παρασκευή σε βάρος του νηπιαγωγείου για ενδεχόμενη αμέλεια.

Οι έρευνες των ανακριτών του ΤΑΕ Λεμεσού βρίσκονται σε εξέλιξη, με στόχο τη διαπίστωση των ακριβών συνθηκών κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε το βρέφος. Ήδη, σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, έχουν ληφθεί καταθέσεις από μέλη του προσωπικού του νηπιαγωγείου, καθώς και από τη νηπιαγωγό που είχε την ευθύνη φύλαξης του παιδιού, προκειμένου να διερευνηθεί πλήρως το συμβάν.

Να σημειωθεί ότι η μητέρα εργάζεται στο συγκεκριμένο νηπιαγωγείο στο οποίο φοιτά το βρέφος της και την ημέρα που τραυματίστηκε είχε αποχωρήσει για λίγο από τον χώρο. Όταν επέστρεψε αργότερα για να το παραλάβει, το βρέφος έκλαιγε.