Τροχαία οδική σύγκρουση με παγιδευμένα άτομα σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στην Κάτω Πάφο, κινητοποιώντας την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Σύμφωνα με δελτίο Τύπου, στις 19:05 λήφθηκε κλήση για το περιστατικό, με όχημα και ομάδα διάσωσης από τον Πυροσβεστικό Σταθμό Πάφου να ανταποκρίνονται άμεσα στο σημείο.

Δύο άτομα αποπαγιδεύτηκαν από δύο οχήματα. Αφού τοποθετήθηκαν σε σανίδα διάσωσης, παραδόθηκαν στο πλήρωμα της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων και μεταφέρθηκαν στο Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών του Γενικό Νοσοκομείο Πάφου για περίθαλψη.