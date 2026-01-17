Στη σύλληψη εφτά προσώπων για διαφορετικά αδικήματα, προχώρησε η Αστυνομία σε ολόκληρη την Κύπρο. Μεταξύ των αδικημάτων αναφέρονται διαρρήξεις, κλοπές και παράνομη παραμονή στη χώρα μας.

Συνεχίστηκαν κατά τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας οι δυναμικές και στοχευμένες προληπτικές επιχειρήσεις της Αστυνομίας, με ενισχυμένη παρουσία σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, η Αστυνομία προχώρησε συνολικά στη σύλληψη επτά προσώπων σε παγκύπρια βάση.

Στην επαρχία Λεμεσού συνελήφθη σαν δύο πρόσωπα για αδικήματα που αφορούν διάρρηξη κτιρίου με σκοπό την κλοπή, δύο πρόσωπα για κλοπή αυτοκινήτου και περιουσίας καθώς επίσης και ένα πρόσωπο για παράνομη παραμονή στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Στην επαρχία Λευκωσίας συνελήφθη ένα πρόσωπο για παράνομη παραμονή στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Στην επαρχία Πάφου συνελήφθη ένα πρόσωπο για ανυπακοή σε διάταγμα Δικαστηρίου.

Κατά τη διάρκεια της ίδιας νύχτας, διενεργήθηκαν επίσης 39 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την έγκαιρη αποτροπή και καταστολή παραβατικών συμπεριφορών, από τις οποίες προέκυψαν 4 καταγγελίες που αφορούσαν άδεια λειτουργίας, πώληση οινοπνευματωδών ποτών και εκπομπή ήχου.

Όσον αφορά το οδικό δίκτυο, πραγματοποιήθηκαν περισσότεροι από 800 έλεγχοι, από τους οποίους προέκυψαν άνω των 122 τροχαίων καταγγελιών, εκ των οποίων οι 38 αφορούσαν την υπέρβαση του ορίου ταχύτητας.

Διενεργήθηκαν επίσης πέραν των 180 έλεγχων αλκοτέστ κατά τους οποίους 18 οδηγοί καταγγέλθηκαν για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης.

Επίσης, στο πλαίσιο διερεύνησης τροχαίων αδικημάτων, κατακρατήθηκαν 6 αυτοκίνητα.

Οι επιχειρήσεις αυτές εντάσσονται σε ένα ευρύ, διαρκές και ενισχυόμενο προληπτικό σχέδιο της Αστυνομίας, με αυξημένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση σε όλες τις επαρχίες, με σκοπό την πρόληψη του εγκλήματος και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.