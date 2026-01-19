Πυρκαγιά σε δύο οχήματα ξέσπασε το βράδυ της Κυριακής σε υπόγειο χώρο στάθμευσης πολυκατοικίας στη Λεωφόρο Αθαλάσσης, στη Λευκωσία, προκαλώντας ζημιές σε συνολικά τρία αυτοκίνητα και την προληπτική εκκένωση του κτιρίου.

Σύμφωνα με δελτίο Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η ανταπόκριση σημειώθηκε στις 19:23. Από τη φωτιά, ένα ιδιωτικό όχημα υπέστη εκτεταμένες ζημιές, ενώ δεύτερο όχημα υπέστη ζημιές στο μπροστινό μέρος και στη βαφή. Ελαφριές ζημιές στη βαφή καταγράφηκαν και σε τρίτο όχημα που βρισκόταν στον ίδιο χώρο.

Οι ένοικοι της πολυκατοικίας εκκένωσαν το κτήριο προληπτικά, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς χρησιμοποιήθηκαν σωλήνες νερού και αναπνευστικές συσκευές, ενώ ακολούθησε εξαερισμός του υπογείου με ειδική συσκευή.

Στο σημείο ανταποκρίθηκαν τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα. Οι εξετάσεις για τα αίτια της πυρκαγιάς θα συνεχιστούν εντός της ημέρας, σε συνεργασία με την Αστυνομία.