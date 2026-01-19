Ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού οδηγήθηκαν σήμερα, Δευτέρα, οι δύο συλληφθέντες οπαδοί του ΑΠΟΕΛ, οι οποίοι συνελήφθησαν χθες μετά από μικρής έντασης επεισόδια που σημειώθηκαν έξω από το στάδιο «Αλφαμέγα», μετά τη λήξη του αγώνα Απόλλων – ΑΠΟΕΛ.

Οι δύο νεαροί παρουσιάστηκαν ενώπιον του Δικαστηρίου όπου καταχωρίσθηκε η υπόθεση σε βάρος και ορίστηκε για απάντηση στις κατηγορίες στις 19 Φεβρουαρίου.

Η εισαγγελέας, για σκοπούς διασφάλισης της παρουσίας τους στη δίκη, ζήτησε να υπογράψουν εγγύηση ύψους €10.000. Επίσης, ζήτησε διάταγμα αποκλεισμού εισόδου σε αθλητικούς χώρους ή σε εκδηλώσεις που αφορούν τον ΑΠΟΕΛ, μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.

Το Δικαστήριο ενέκρινε τα αιτήματα και ακολούθως, οι δύο νεαροί αφέθηκαν ελεύθεροι.

Υπενθυμίζεται ότι ο 25χρονος συνελήφθη για εξύβριση, ενώ ο 23χρονος για επίθεση κατά αστυνομικού.

Σημειώνεται ότι κατά την αποχώρηση των φιλάθλων του ΑΠΟΕΛ, μερίδα οπαδών επιτέθηκε κατά των αστυνομικών και έριξε πέτρες. Η Αστυνομία προχώρησε και στην χρήση του αντιοχλαγωγικού οχήματος, εκτοξεύοντας νερό στους οπαδούς, των φιλοξενουμένων.