Σε δύο συλλήψεις προχώρησε η Αστυνομία μετά τον αγώνα Απόλλωνα – ΑΠΟΕΛ, που διεξήχθη την Κυριακή στο γήπεδο Άλφαμέγα στη Λεμεσό, έπειτα από επεισόδια που σημειώθηκαν κατά την αποχώρηση φιλάθλων.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την ΑΔΕ Λεμεσού, μετά τη λήξη του αγώνα και κατά την αποχώρηση των φιλάθλων του ΑΠΟΕΛ, ομάδα ατόμων επιτέθηκε κατά μελών του αστυνομικού σώματος, ρίχνοντας πέτρες.

Η Αστυνομία έκανε χρήση χημικών, καθώς και του αντιοχλαγωγικού οχήματος «Αίαντας», ενώ συνελήφθησαν δύο πρόσωπα ηλικίας 25 και 23 ετών.

Ο 25χρονος συνελήφθη για το αδίκημα της δημόσιας εξύβρισης, ενώ ο 23χρονος για το αδίκημα της επίθεσης εναντίον αστυνομικού.

