Καταζητείται η Ιωάννα Φωτίου, γνωστή ως Annie Alexui στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, 43 ετών, από την Πάφο, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενα αδικήματα που αφορούν τον Νόμο Περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Δημοσίευση Ψευδών Ειδήσεων και Παρενόχληση, που διαπράχθηκαν μεταξύ Ιανουαρίου – Οκτωβρίου, 2025, στην Πάφο.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό της, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Πάφου στον αριθμό 26-806021 ή με τη Γραμμή του Πολίτη, στον τηλεφωνικό αριθμό 1460, ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό.

Πάντως, η απάντηση από την ίδια ήταν αστραπιαία, καθώς σε ανάρτησή της στο Facebook λέει ότι δεν κρύβεται και ότι μιλά με το ΤΑΕ Λευκωσίας. Μάλιστα, όπως αναφέρει σε βίντεο της, τα εντάλματα δεν εκδόθηκαν τώρα αλλά, όπως υποστηρίζει, η Αστυνομία αποφάσισε να εκδώσει ανακοίνωση επειδή τα όσα καταγγέλλει στα βίντεο της λαμβάνουν αρκετές προβολές. Σύμφωνα πάντα με την ίδια, εναντίον της εκκρεμούν 13 εντάλματα σύλληψης. Σημειώνεται πως η Ιωάννα Φωτίου διαμένει στη Ρωσία όπου της παραχωρήθηκε άσυλο, αφότου εξέφρασε φόβους για τη ζωή της.