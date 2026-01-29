Υπόθεση απόσπασης χρηματικού ποσού 58,400 ευρώ με ψευδείς παραστάσεις, διερευνά στη Λεμεσό η Αστυνομία, που για σκοπούς αστυνομικών εξετάσεων προχώρησε στη σύλληψη άντρα ηλικίας 50 ετών.

Σύμφωνα με καταγγελία που υπέβαλε στο ΤΑΕ Λεμεσού άντρας ηλικίας 70 ετών, στο διάστημα μεταξύ Ιουνίου, 2023 και της 24ης Ιανουαρίου, 2026, ο ίδιος έδωσε στον 50χρονο το ποσό των 58,400 ευρώ, για αγορά κατοικίας στην επαρχία Λεμεσού. Ο 50χρονος παρέλειψε να προχωρήσει στη μεταβίβαση της ιδιοκτησίας της κατοικίας, που όπως διαπιστώθηκε από εξετάσεις που έγιναν, ανήκει σε άλλο πρόσωπο και δεν είναι προς πώληση.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης εναντίον του 50χρονου, ο οποίος εντοπίστηκε και συνελήφθη χθες, από μέλη της Αστυνομίας, στη Λευκωσία. Το πρωί σήμερα οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, το οποίο εξέδωσε διάταγμα πενθήμερης κράτησης του, για σκοπούς διερεύνησης της υπόθεσης.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.