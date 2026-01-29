Υπέγραψαν συμφωνίες, κατέβαλαν προκαταβολές, λάμβαναν αποδείξεις και περίμεναν να παραλάβουν τα σπίτια που τους είχαν υποσχεθεί. Δύο χρόνια αργότερα, τα ακίνητα αποδείχθηκαν φάντασμα και τα χρήματα είχαν γίνει καπνός. Έτσι, σύμφωνα με τις καταγγελίες, ο 50χρονος ύποπτος φέρεται να έστησε μεθοδικά μια καλοστημένη παγίδα από το 2023 σε βάρος δύο παραπονούμενων από τη Λεμεσό. Τους παρουσίασε τον εαυτό του ως επιχειρηματία στον χώρο των ακινήτων, αποσπώντας συνολικά χρηματικά ποσά που ξεπερνούν τις 180.000 ευρώ.

Σε βάρος του 50χρονου, όπως πληροφορείται το philenews, διερευνώνται δύο υποθέσεις. Ο ύποπτος δεν εξαπάτησε μόνο τον 70χρονο συνταξιούχο, από τον οποίο απέσπασε το χρηματικό ποσό των €58.400 για αγορά κατοικίας στο χωριό Δωρός της επαρχίας Λεμεσού, αλλά και καθηγητή από τη Λεμεσό, από τον οποίο φέρεται να απέσπασε το ποσό των €128.300 για αγορά κατοικίας στην περιοχή της Εκάλης.

Σύμφωνα με όσα παρουσίασε σήμερα (29/1) ενώπιον του Δικαστηρίου Λεμεσού ο ανακριτής του ΤΑΕ Λεμεσού, αιτούμενος την προφυλάκιση του υπόπτου, η δεύτερη καταγγελία αφορά καθηγητή, ο οποίος ήρθε σε επαφή με τον ύποπτο τον Ιούνιο του 2023 για αγορά οικίας στην Εκάλη. Ο 50χρονος παρουσιάστηκε ως ιδιοκτήτης εταιρείας ανάπτυξης ακινήτων (properties) και ισχυρίστηκε ότι για την συγκεκριμένη οικία, βρισκόταν στη διαδικασία αγοράς της, με την τιμή πώλησης να είναι στις €146.000.

Ο παραπονούμενος συμφώνησε να προχωρήσει στην αγορά και υπέγραψε σχετική σύμβαση πώλησης, καταβάλλοντας αρχικά το ποσό των €8.000 ως προκαταβολή. Ακολούθησαν και άλλες πληρωμές, με αποτέλεσμα να καταβληθούν συνολικά στον 50χρονο μεγάλα χρηματικά ποσά. Παρότι πέρασε μεγάλο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία σύναψης του συμβολαίου και άρχισαν να δημιουργούνται υποψίες, ο 50χρονος φέρεται να καθησύχαζε τον παραπονούμενο, ισχυριζόμενος ότι η αγορά του ακινήτου θα ολοκληρωνόταν μέσω εταιρείας διαχείρισης ακινήτων. Ωστόσο, δύο χρόνια αργότερα, δεν παραδόθηκε τίποτα, παρότι ο παραπονούμενος είχε καταβάλει συνολικά το ποσό των €146.000 , λαμβάνοντας αποδείξεις.

Όπως διαπιστώθηκε τελικά από τον παραπονούμενο καθηγητή, η οικία από τον Δεκέμβριο του 2023 ανήκε σε άλλο άτομο, ενώ ο ύποπτος συνέχιζε να αποσπά χρήματα μέχρι τον Οκτώβριο του 2025 για ακίνητο που δεν του ανήκε.

Στην περίπτωση του 70χρονου συνταξιούχου, η απάτη φαίνεται να ήταν ακόμη μεγαλύτερη. Στις αρχές Ιανουαρίου 2026 ο παραπονούμενος μετέβη μαζί με τον 50χρονο στο Κτηματολόγιο για μεταβίβαση του ακινήτου, ωστόσο, ο ύποπτος ισχυρίστηκε ότι η πράξη δεν μπορούσε να ολοκληρωθεί, λόγω εκκρεμούς χρέους του ιδιοκτήτη. Διαβεβαίωσε μάλιστα τον συνταξιούχο ότι θα του επιστρέψει τα χρήματα, κάτι που δεν έγινε ποτέ.

Μετά την καταγγελία του 70χρονου, διενεργήθηκαν έρευνες για να διαπιστωθεί εάν το ακίνητο ήταν υποθηκευμένο, κάτι που δεν επιβεβαιώθηκε. Ο συνταξιούχος συναντήθηκε και με τον πραγματικό ιδιοκτήτη της οικίας, ο οποίος του ανέφερε ότι διαμένει σε αυτή, δεν είχε ποτέ πρόθεση να πωλήσει το σπίτι του, ούτε είχε υποθηκεύσει το ακίνητο ή λάβει δάνειο.

Ο 50χρονος, μετά τη σύλληψή του, έδωσε κατάθεση προβάλλοντας διάφορους ισχυρισμούς, οι οποίοι διερευνώνται. Το Δικαστήριο εξέδωσε διάταγμα πενθήμερης κράτησης σε βάρος του, για σκοπούς διερεύνησης της υπόθεσης. Για την υπόθεση αναμένεται να ληφθούν ακόμη 17 καταθέσεις ενώ θα γίνουν έρευνες σε τραπεζικούς λογαριασμούς στην Κύπρο και στην Ελλάδα, όπου φέρεται να διαμένει ο ύποπτος και να διατηρεί επαγγελματικές δραστηριότητες. Σε βάρος του υπόπτου διερευνώνται τα αδικήματα της απόσπασης χρημάτων με ψευδείς παραστάσεις, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και δόλιων συναλλαγών σε ακίνητη περιουσία που ανήκει σε άλλο πρόσωπο.