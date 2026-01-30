Σε απευθείας δίκη ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λάρνακας που θα συνεδριάσει στις 19 Μαρτίου παραπέμφθηκαν οι 5 Ελληνοκύπριοι 42, 22, 31, 29 και 29 ετών, που φέρονται ως μέλη εγκληματικής ομάδας παροχής «προστασίας» σε επιχειρήσεις της Λάρνακας.

Οι πέντε αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, συμμετοχή και αποδοχή διάπραξης εγκλημάτων, συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, απαίτηση περιουσίας με απειλές με σκοπό την κλοπή, εκβίαση, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες καθώς και απόκτηση και κατοχή πυροβόλων όπλων.

Οι συνήγοροι υπεράσπισής των κατηγορουμένων έφεραν ένσταση στην κράτησή τους και το δικαστήριο επεφύλαξε την απόφασή του για τη Δευτέρα στις 8:45 το πρωί. Μέχρι τότε οι κατηγορούμενοι θα παραμείνουν υπό κράτηση.

Υπενθυμίζεται πως για τη φερόμενη δράση του εγκληματικού δικτύου εντοπίστηκαν βίντεο σε δύο κινητά τηλέφωνα, που είχαν κατασχεθεί κατά τη σύλληψη 22χρονου Συμβασιούχου Οπλίτη της Εθνικής Φρουράς, ο οποίος είναι υπόδικος για την απόπειρα φόνου στις 31 Ιουλίου σε βάρος 47χρονου επιχειρηματία. Σημειώνεται πως ο εν λόγω επιχειρηματίας παραπέμφθηκε σε δίκη για παρέμβαση σε δικαστική διαδικασία, σε σχέση με την υπόθεση της ρίψης πυροβολισμών στο κέντρο της Λάρνακας το Σάββατο 17 Ιανουαρίου και αφέθηκε ελεύθερος υπό όρους.

Στα 19 βίντεο που εντοπίστηκαν στα κινητά απεικονίζονται διάφορα περιστατικά από το 2023-2025, στα οποία ο 22χρονος, φέρεται να επιδεικνύει μεγάλα χρηματικά ποσά και να αποκρύπτει αντικείμενα, τα οποία πιστεύεται ότι είναι ποσότητες ναρκωτικών. Όπως λέχθηκε στο δικαστήριο κατά τη διαδικασία προσωποκράτησης των πέντε, ο 22χρονος υπόδικός, φέρεται να έκανε διακίνηση ναρκωτικών με τις εισπράξεις να καταλήγουν στον 42χρονο. Σ’ ό,τι αφορά στην παροχή προστασίας, εντοπίστηκε βίντεο στο οποίο ο ΣΥΟΠ φαίνεται να επιδεικνύει χρήματα από την είσπραξη συγκεκριμένου νυχτερινού κέντρου στην περιοχή Μακένζι.

Στο σπίτι του 42χρονου, φερόμενου ως επικεφαλής του δικτύου είχε βρεθεί και ένα σημειωματάριο με ονόματα, δίπλα στα οποία αναγράφονταν χρηματικά ποσά. Εν τω μεταξύ, η Αστυνομία έκανε έλεγχο στα δηλωμένα οικονομικά στοιχεία των κατηγορούμενων και διαπίστωσε, όπως λέχθηκε στο δικαστήριο, πως δεν συνάδουν με τα περιουσιακά τους στοιχεία.