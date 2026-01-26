Υπό οκταήμερη κράτηση τέθηκαν οι πέντε Ελληνοκύπριοι 42, 22, 31, 29 και 29 ετών, οι οποίοι συνελήφθησαν την περασμένη Πέμπτη στο πλαίσιο μεγάλης επιχείρησης της ΑΔΕ Λάρνακας για το οργανωμένο έγκλημα. Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας είχε επιφυλάξει για σήμερα την απόφασή του ως προς το αίτημα της Αστυνομίας για την έκδοση διαταγμάτων κράτησής τους, αφού κατά τη διαδικασία της Παρασκευής κάποιοι εκ των υπόπτων, μέσω των δικηγόρων τους, έφεραν ένσταση στην κράτησή τους.

Ανακοινώνοντας την απόφασή του το δικαστήριο ανέφερε πως υπάρχει εύλογη υποψία για διάπραξη των αδικημάτων και εύλογη υποψία για την εμπλοκή των πέντε υπόπτων στην υπόθεση. Οι ύποπτοι αντιμετωπίζουν τα βαριά αδικήματα για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, συμμετοχή και αποδοχή διάπραξης εγκλημάτων, συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, απαίτηση περιουσίας με απειλές με σκοπό την κλοπή, εκβίαση, καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Η φερόμενη δράση του εγκληματικού δικτύου άρχισε να ξεδιπλώνεται έπειτα από έλεγχο στα κινητά 22χρονου Συμβασιούχου Οπλίτης της Εθνικής Φρουράς, ο οποίος είναι υπόδικος για την απόπειρα φόνου στις 31 Ιουλίου σε βάρος 47χρονου επιχειρηματία, ο οποίος επίσης τελεί υπό κράτηση για παρέμβαση σε δικαστική διαδικασία, σε σχέση με την υπόθεση της ρίψης πυροβολισμών στο κέντρο της Λάρνακας το Σάββατο 17 Ιανουαρίου. Στα βίντεο που εντοπίστηκαν στα κινητά απεικονίζονται διάφορα περιστατικά από το 2023-2025, στα οποία ο ΣΥΟΠ, φέρεται να επιδεικνύει μεγάλα χρηματικά ποσά και να αποκρύπτει αντικείμενα, τα οποία πιστεύεται ότι είναι ποσότητες ναρκωτικών. Επικεφαλής της εγκληματικής ομάδας φέρεται ο 42χρονος, με το δίκτυο να περιλαμβάνει, σύμφωνα με την Αστυνομία, τον ΣΥΟΠ, τον 29χρονο αδελφό του (του 42χρονου), έναν 31χρονο και έναν άλλον 29χρονο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της Αστυνομίας, όπως λέχθηκε στο δικαστήριο, ο 42χρονος ανήκει σε εγκληματική οργάνωση η οποία δραστηριοποιείται στην Λάρνακα και έχει τον έλεγχο διακίνησης μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών. Τα ναρκωτικά φέρεται να παρέδιδε ο 22χρονος ΣΥΟΠ, με τον 42χρονο να φέρεται ως ο παραλήπτης των εισπράξεων. Επιπρόσθετα, ο 42χρονος φέρεται ως ο επικεφαλής εγκληματικής οργάνωσης, η οποία δραστηριοποιείται στη Λάρνακα για παροχή προστασίας σε νυχτερινά κέντρα. Σ’ ένα από τα βίντεο που είχε εντοπιστεί στο κινητό του υπόδικου, μάλιστα, φαίνεται ν’ απεικονίζεται ο ίδιος και να επιδεικνύει χρήματα από την είσπραξη συγκεκριμένου νυχτερινού κέντρου στην περιοχή Μακένζι. Στο δικαστήριο αναφέρθηκε, επίσης, πως έγιναν οικονομικοί έλεγχοι στους υπόπτους και διαπιστώθηκε πως οι απολαβές που δήλωναν, δεν συνάδουν με τα περιουσιακά τους στοιχεία. Έχει αναφερθεί ακόμη πως «όλα τα πιο πάνω επιβεβαιώνονται και από τα τελευταία γεγονότα τα οποία διαδραματίστηκαν στην πόλη της Λάρνακας, όπου αντιμαχόμενη εγκληματική οργάνωση, μέλη της οποίας τελούν υπό σύλληψη για άλλα αδικήματα, προσπαθούν να επικρατήσουν στην πόλη λαμβάνοντας τον έλεγχο την παροχής προστασίας των νυχτερινών που λειτουργούν στην πόλη».

Οι έρευνες του ΤΑΕ Λάρνακας συνεχίζονται εντατικά για την υπόθεση και για καταθέσεις αναμένεται να κληθούν και ιδιοκτήτες νυκτερινών κέντρων. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται, μεταξύ άλλων, τα κινητά τηλέφωνα των υπόπτων, αλεξίσφαιρα γιλέκα καθώς και δύο αυτοκίνητα που φέρονται να εμπλέκονται στα υπό διερεύνηση αδικήματα.