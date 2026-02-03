Έφοδο σε επιχείρηση στη Λευκωσία πραγματοποίησε η Αστυνομία.

Συντονισμένη έρευνα σε υποστατικό στη Λευκωσία, στην παρουσία του 25χρονου υπεύθυνου, δυνάμει δικαστικού εντάλματος, πραγματοποίησαν χθες το πρωί μετά από αξιολόγηση πληροφοριών, μέλη της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών, του Κλάδου Καταπολέμησης Αδικημάτων Κλοπής Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Παράνομων Στοιχημάτων, καθώς επίσης και λειτουργοί των Φαρμακευτικών και Υγειονομικών Υπηρεσιών.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας που διενεργήθηκε εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 14 συσκευασίες/προϊόντα που περιείχαν κανναβιδιόλη (CBD), 5 συσκευασίες/προϊόντα που περιείχαν τετραυδροκανναβινόλη (THC), 47 συσκευασίες/προϊόντα που περιείχαν ξηρή φυτική ύλη που μοιάζει με κάνναβη καθώς επίσης 16 χειροποίητα τσιγάρα που περιέχουν φυτική ύλη που μοιάζει με κάνναβη. Όλα τα ανευρεθέντα παραλήφθηκαν για περαιτέρω επιστημονικές εξετάσεις.

Από τις Υγειονομικές Υπηρεσίες, δεσμεύτηκαν 15 συσκευασίες/προϊόντα σύμφωνα με τον Περί Τροφίμων Έλεγχος και Ποιότητα Νόμο.

Η ΥΚΑΝ σε συνεργασία με το τον Αστυνομικό Σταθμό Αγίου Δομετίου συνεχίζουν τις εξετάσεις.