Στη σύλληψη εννέα προσώπων για διάφορα σοβαρά αδικήματα, μεταξύ των οποίων λαθρεμπόριο τσιγάρων, τροχαία αδικήματα και παράνομη κατοχή περιουσίας, προχώρησε χθες η Αστυνομία.

Έντονη ήταν η παρουσία και δράση της Αστυνομίας το βράδυ που πέρασε, ανά το παγκύπριο, με τη διενέργεια οργανωμένων περιπολιών σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού.

Αποτέλεσμα των προληπτικών επιχειρήσεων αστυνόμευσης ήταν η σύλληψη εννέα προσώπων για διάφορα αδικήματα, όπως μεταξύ άλλων, η παράνομη κατοχή περιουσίας, η παράνομη κατοχή και μεταφορά αδασμολόγητων καπνικών προϊόντων, καθώς και για τροχαία αδικήματα.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο 664 οχήματα και ελέγχθηκαν 839 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά. Διενεργήθηκαν παράλληλα 39 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, από τους οποίους προέκυψαν 20 καταγγελίες.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 234 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας, από τις οποίες ξεχωρίζουν οι 40 καταγγελίες οδηγών για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης. Συνολικά έγιναν 472 έλεγχοι αλκοόλης. Στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν 15 οχήματα.

Οι συντονισμένες επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με αυξημένη/ ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών/ την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.