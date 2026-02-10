Το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου ανακοίνωσε τελικά σήμερα, αντί αύριο όπως είχε αρχικά αναφερθεί, την απόφαση του για το αίτημα κράτησης των τεσσάρων ατόμων που συνελήφθησαν κατά την επιχείρηση του αντιτρομοκρατικού ουλαμού στο κέντρο της Πάφου το βράδυ της Κυριακής.

Κάνοντας δεκτό το αίτημα της Αστυνομίας, το δικαστήριο εξέδωσε διατάγματα κράτησης τεσσάρων ημερών για τους τέσσερις υπόπτους, οι οποίοι είχαν παρουσιασθεί χθες ενώπιον του και που τελούσαν υπό κράτηση μέχρι την ανακοίνωση της απόφασης της έδρας.

Θυμίζουμε ότι οι τέσσερις όπως δήλωσε χθες στο δικαστήριο ο εκπρόσωπος της Αστυνομίας, συνελήφθησαν το βράδυ της Κυριακής σε εστιατόριο στο εμπορικό κέντρο της Πάφου, κατόπιν πληροφοριών ότι μέλη εγκληματικών ομάδων, κατά την έκφραση του, θα είχαν εκεί συνάντηση.

Οι τέσσερις ύποπτοι, δύο κυπριακής καταγωγής από την Λάρνακα και δύο αλλοδαποί, συνελήφθησαν όταν στην κατοχή τους βρέθηκαν επιθετικά όργανα και μεγάλα χρηματικά ποσά για τα οποία, σύμφωνα με την Αστυνομία, δεν δόθηκαν ικανοποιητικές εξηγήσεις. Ειδικότερα εντοπίστηκαν στην κατοχή 42χρονου μια σιδερογροθιά και χρηματικό ποσό των 3,000 ευρώ, στην κατοχή 45χρονου, ποσό 3,000 ευρώ, στην κατοχή 29χρονου 5,000 ευρώ και στην κατοχή 30χρονου το ποσό των 12,810 ευρώ.

Ο πρώτος ύποπτος ανέφερε ότι είναι λήπτης ανεργειακού επιδόματος 850 ευρώ μηνιαίως και το ποσό το φύλαξε από το επίδομα αυτό, ενώ τη σιδερογροθιά είπε ότι την αγόρασε από περίπτερο της Λάρνακας, μη γνωρίζοντας ότι η κατοχή της απαγορεύεται.

Ο δεύτερος ύποπτος ισχυρίστηκε μετά τη σύλληψη του ότι έχει έρθει από τη Ρουμανία στην Κύπρο για διακοπές, ότι τα χρήματα τα έφερε μαζί του για τις διακοπές του και ότι την Κυριακή έφθασε στην Πάφο από την Λάρνακα με λεωφορείο για να φάει στο συγκεκριμένο εστιατόριο.

Ο τρίτος ύποπτος κατέθεσε ότι είναι άνεργος, λαμβάνει και αυτός 850 ευρώ επίδομα και ότι τα λεφτά είναι οι οικονομίες του επιδόματος αυτού. Ισχυρίστηκε επίσης ότι έφθασε στην Πάφο από τη Λάρνακα για να φάει στο εν λόγω κέντρο εστίασης και ότι δεν γνωρίζει κανένα στην Πάφο.

Ο τέταρτος ύποπτος δεν κατέθεσε επισήμως ακόμη, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Αστυνομίας, επειδή η μητρική του γλώσσα είναι τα σερβικά και ο δικηγόρος του έθεσε θέμα η κατάθεση του να γίνει παρουσία διερμηνέα.

Ο εκπρόσωπος της Αστυνομίας ανέφερε επίσης στο δικαστήριο ότι σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη του εστιατορίου, προ 10ημέρου έγινε αποκλειστική κράτηση του εστιατορίου για εορτασμό γενεθλίων συγκεκριμένου ατόμου και ότι οι θαμώνες το βράδυ της αστυνομικής επιχείρησης ήταν καλεσμένοι του εν λόγω εορτάζοντα.

Ζητώντας την κράτηση των τεσσάρων υπόπτων ο εκπρόσωπος ανέφερε ότι υπολείπεται σημαντικό ανακριτικό και ερευνητικό έργο, αφού έχουν ληφθεί μέχρι στιγμής τρεις καταθέσεις, ενώ υπολείται η λήψη άλλων 25.



Θα πρέπει να γίνουν έρευνες προς το Γραφείο Εργασίας επίσης, όπως είπε, για να επιβεβαιωθεί ο ισχυρισμός δύο υπόπτων ότι είναι λήπτες επιδομάτων, προς το ξενοδοχείο της Λάρνακας για να επιβεβαιωθεί αν ο ένας ύποπτος διαμένει σε αυτό όπως κατέθεσε, αλλά και στις εταιρείες λεωφορείων για να επιβεβαιωθεί αν ο δεύτερος ύποπτος μετέβη από την Λάρνακα στην Πάφο με λεωφορείο, όπως κατέθεσε.

Θα εξετασθούν ακόμη, ανέφερε, κλειστά κυκλώματα της περιοχής για να φανεί πώς έφτασαν οι ύποπτοι στον χώρο και αν συνοδεύονταν από άλλα πρόσωπα προκειμένου να δώσουν και αυτά καταθέσεις.