Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας οι τέσσερις συλληφθέντες κατά την επιχείρηση του Αντιτρομοκρατικού Ουλαμού στο εμπορικό κέντρο της Πάφου, το βράδυ της Κυριακής, μεταφέρθηκαν σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου. Το δικαστήριο εξέτασε το αίτημα της Αστυνομίας για έκδοση διαταγμάτων κράτησης τεσσάρων ημερών κατά των υπόπτων, ωστόσο λόγω του όγκου των εγγράφων που κατατέθηκαν ενώπιον του ανακοίνωσε τελικά ότι θα εκδόσει την απόφαση του για το τετραήμερο διάταγμα κράτησης την Τετάρτη στις 9.00πμ. Διέταξε δε, όπως μέχρι τότε οι τέσσερις παραμείνουν υπό κράτηση.

Παρουσιάζοντας τα γεγονότα της υπόθεσης ενώπιον της έδρας, ο εκπρόσωπος της Αστυνομίας, ανέφερε ότι τα μέλη της δύναμης μετέβησαν σε συγκεκριμένη επιχείρηση εστίασης στην οδό Πάφου Χρυσάνθου, στο ιστορικό εμπορικό κέντρο της Πάφου, το βράδυ της Κυριακής κατόπιν πληροφοριών ότι μέλη εγκληματικών ομάδων, κατά την έκφραση του, θα είχαν εκεί συνάντηση.

Οι τέσσερις ύποπτοι, δύο κυπριακής καταγωγής από την Λάρνακα και δύο αλλοδαποί, συνελήφθησαν όταν στην κατοχή τους βρέθηκαν επιθετικά όργανα και μεγάλα χρηματικά ποσά για τα οποία, σύμφωνα με την Αστυνομία, δεν δόθηκαν ικανοποιητικές εξηγήσεις. Ειδικότερα εντοπίστηκαν στην κατοχή 42χρονου μια σιδερογροθιά και χρηματικό ποσό των 3,000 ευρώ, στην κατοχή 45χρονου, ποσό 3,000 ευρώ, στην κατοχή 29χρονου 5,000 ευρώ και στην κατοχή 30χρονου το ποσό των 12,810 ευρώ.

Ο πρώτος ύποπτος ανέφερε ότι είναι λήπτης ανεργειακού επιδόματος 850 ευρώ μηνιαίως και το ποσό το φύλαξε από το επίδομα αυτό, ενώ την σιδερογροθιά είπε ότι την αγόρασε από περίπτερο της Λάρνακας, μη γνωρίζοντας ότι η κατοχή της απαγορεύεται.

Ο δεύτερος ύποπτος ισχυρίστηκε μετά την σύλληψη του ότι έχει έρθει από την Ρουμανία στην Κύπρο για διακοπές, ότι τα χρήματα τα έφερε μαζί του για τις διακοπές του και ότι την Κυριακή έφθασε στην Πάφο από την Λάρνακα με λεωφορείο για να φάει στο συγκεκριμένο εστιατόριο.

Ο τρίτος ύποπτος κατέθεσε ότι είναι άνεργος, λαμβάνει και αυτός 850 ευρώ επίδομα και ότι τα λεφτά είναι οι οικονομίες του επιδόματος αυτού. Ισχυρίστηκε επίσης ότι έφθασε στην Πάφο από την Λάρνακα για να φάει στο εν λόγω κέντρο εστίασης και ότι δεν γνωρίζει κανένα στην Πάφο.

Ο τέταρτος ύποπτος δεν κατέθεσε επισήμως ακόμη, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Αστυνομίας, επειδή η μητρική του γλώσσα είναι τα σερβικά και ο δικηγόρος του έθεσε θέμα η κατάθεση του να γίνει παρουσία διερμηνέα.

Ο εκπρόσωπος της Αστυνομίας ανέφερε επίσης στο δικαστήριο ότι σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη του εστιατορίου, προ 10ημέρου έγινε αποκλειστική κράτηση του εστιατορίου για εορτασμό γενεθλίων συγκεκριμένου ατόμου και ότι οι θαμώνες το βράδυ της αστυνομικής επιχείρησης ήταν καλεσμένοι του εν λόγω εορτάζοντα.

Ζητώντας την κράτηση των τεσσάρων υπόπτων ο εκπρόσωπος ανέφερε ότι υπολείπεται σημαντικό ανακριτικό και ερευνητικό έργο, αφού έχουν ληφθεί μέχρι στιγμής τρεις καταθέσεις, ενώ υπολείται η λήψη άλλων 25.

Θα πρέπει να γίνουν έρευνες προς το Γραφείο Εργασίας επίσης, όπως είπε, για να επιβεβαιωθεί ο ισχυρισμός δύο υπόπτων ότι είναι λήπτες επιδομάτων, προς το ξενοδοχείο της Λάρνακας για να επιβεβαιωθεί αν ο ένας ύποπτος διαμένει σε αυτό όπως κατέθεσε, αλλά και στις εταιρείες λεωφορείων για να επιβεβαιωθεί αν ο δεύτερος ύποπτος μετέβη από την Λάρνακα στην Πάφο με λεωφορείο, όπως κατέθεσε.

Θα εξετασθούν ακόμη, ανέφερε, κλειστά κυκλώματα της περιοχής για να φανεί πώς έφιασαν οι ύποπτοι στον χώρο και αν συνοδεύονταν από άλλα πρόσωπα προκειμένου να δώσουν και αυτά καταθέσεις.

Οι συνήγοροι υπεράσπισης, Ηλίας Σατολιάς που υπερασπίζεται τους τρεις υπόπτους και Κυριάκος Πραστίτης, που υπερασπίζεται τον τέταρτο, έφεραν ένσταση στην κράτηση των πελατών τους για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ο κ. Σατολιάς ζήτησε να τεθούν οι δύο πελάτες του υπό 24ωρη μόνο κράτηση και να αφεθεί ο τρίτος ελεύθερος, ενώ ο κ. Πραστίτης ζήτησε την 24ωρη κράτηση του πελάτη του.

Το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου ανέφερε, τέλος, ότι σε περίπτωση που η μελέτη των εγγράφων ολοκληρωθεί αύριο, θα ενημερώσει την Αστυνομία για να προσέλθουν οι εμπλεκόμενες πλευρές ενώπιον του αύριο, αντί της Τετάρτης.