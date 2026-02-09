Επιχείρηση καταστολής του εγκλήματος χαρακτήρισε την χθεσινή έφοδο σε εστιατόριο στο κέντρο της παλιάς πόλης της Πάφου, ο εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας Βύρωνας Βύρωνος.

Σε δηλώσεις του στο κρατικό ραδιόφωνο, είπε πως έγιναν τέσσερις συλλήψεις. Οι τέσσερις, σύμφωνα με αστυνομικό εκπρόσωπο, είχαν στην κατοχή τους σιδερογροθιές, άλλα επιθετικά όργανα και μεγάλα χρηματικά ποσά των οποίων η προέλευση ερευνάται.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, εντός του υποστατικού εντοπίστηκαν και ελέγχθηκαν 65 πρόσωπα. Κατά τη διάρκεια των ελέγχων, τα μέλη της Αστυνομίας προχώρησαν στη σύλληψη 42χρονου για τα αυτόφωρα αδικήματα της παράνομης κατοχής περιουσίας και της παράνομης κατοχής επιθετικού όπλου. Στην κατοχή του εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν, μια σιδερογροθιά και χρηματικό ποσό των €3,000, για το οποίο δεν δόθηκαν ικανοποιητικές εξηγήσεις για το πως βρέθηκαν στην κατοχή του.

Επίσης συνελήφθησαν άλλα τρία πρόσωπα, ηλικίας 45, 29 και 30 ετών, στην κατοχή των οποίων εντοπίστηκαν χρηματικά ποσά, για τα οποία δεν έδωσαν ικανοποιητικές εξηγήσεις για το πως βρέθηκαν στην κατοχή τους. Συγκεκριμένα στην κατοχή του 45χρονου, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των €3,000, στην κατοχή του 29χρονου, χρηματικό ποσό €5,000 και στην κατοχή του 30χρονου, χρηματικό ποσό ύψους €12,810.

Περαιτέρω, από τον έλεγχο που διενεργήθηκε στα έγγραφα του υποστατικού, διαπιστώθηκε ότι αυτό λειτουργούσε χωρίς άδειες λειτουργίας, πώλησης οινοπνευματωδών ποτών και μετάδοσης μουσικής. Ως αποτέλεσμα ο 63χρονος ιδιοκτήτης του υποστατικού καταγγέλθηκε γραπτώς.

Η επιχείρηση τέθηκε σε εφαρμογή έπειτα από αξιολόγηση πληροφοριών που αφορούσαν στην συγκέντρωση προσώπων γνωστών στις Αρχές εντός του υποστατικού και σύμφωνα με την Αστυνομία η επιχείρηση έγινε προληπτικά για έρευνα προετοιμασίας τυχόν εγκληματικής ενέργειας.

Στο σημείο έσπευσαν αργά το βράδυ της Κυριακής υπηρεσιακά οχήματα της Αστυνομίας, με μέλη του Ειδικού Αντιτρομοκρατικού Ουλαμού, τα οποία εισήλθαν αιφνιδιαστικά στον χώρο, όπου βρισκόταν σε εξέλιξη η συγκέντρωση, ενώ στην ευρύτερη περιοχή είχε προκληθεί ανησυχία σε θαμώνες και επιχειρηματίες από την αιφνιδιαστική επέμβαση των αστυνομικών δυνάμεων.

Οι τέσσερις συλληφθέντες, στις 11:30 θα παρουσιαστούν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησης.