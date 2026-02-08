Εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε απόψε (8/2) στο κέντρο της Πάφου, σε εστιατόριο της περιοχής, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.

Η επιχείρηση τέθηκε σε εφαρμογή έπειτα από αξιολόγηση πληροφοριών που αφορούσαν την παρουσία προσώπων γνωστών στις Αρχές εντός του υποστατικού. Στο σημείο έσπευσαν υπηρεσιακά οχήματα της Αστυνομίας, με μέλη του Ειδικού Αντιτρομοκρατικού Ουλαμού, τα οποία εισήλθαν αιφνιδιαστικά στον χώρο, όπου βρισκόταν σε εξέλιξη εκδήλωση με την παρουσία θαμώνων.

Η επέμβαση προκάλεσε αναστάτωση στον ιδιοκτήτη και το προσωπικό του εστιατορίου, καθώς και σε θαμώνες τόσο του συγκεκριμένου χώρου όσο και γειτονικών υποστατικών.

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη ενημέρωση για τους λόγους της επιχείρησης ή τυχόν αδικήματα που διερευνώνται. Η Αστυνομία αναμένεται να προβεί σε επίσημες ανακοινώσεις σε μεταγενέστερο στάδιο.