Υπόθεση απόσπασης χρηματικού ποσού 32 χιλιάδων ευρώ με ψευδείς παραστάσεις, διερευνά στη Λεμεσό η Αστυνομία, που για σκοπούς αστυνομικών εξετάσεων προχώρησε στη σύλληψη άντρα ηλικίας 66 ετών.

Σύμφωνα με καταγγελία που υπέβαλε στο ΤΑΕ Λεμεσού στις 02 Φεβρουαρίου, ζεύγος κατοίκων Λεμεσού, κατά το έτος 2020 συμφώνησαν με τον 66χρονο την αγορά αγροτικού τεμαχίου γης, που βρίσκεται στην επαρχία Λεμεσού και πλήρωσαν στον 66χρονο το συνολικό ποσό των 32,000 ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για τουρκοκυπριακο τεμάχιο.

Ο 66χρονος παρέλειψε να προχωρήσει στη μεταβίβαση της ιδιοκτησίας του αγροτικού τεμαχίου, του οποίου ο ίδιος είναι μισθωτής και όχι ιδιοκτήτης.

Στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης εναντίον του 66χρονου. Αυτός εντοπίστηκε και συνελήφθη χθες το βράδυ, από μέλη του ΤΑΕ Λεμεσού. Το πρωί σήμερα οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, το οποίο εξέδωσε διάταγμα πενθήμερης κράτησης του, για σκοπούς διερεύνησης της υπόθεσης.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.