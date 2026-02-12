Η Αστυνομία προχώρησε χθες στη σύλληψη άντρα ηλικίας 20 ετών, ο οποίος αναζητείτο σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση απαίτησης χρημάτων με απειλές και κλοπής, αδικήματα που διαπράχθηκαν στις 08 Φεβρουαρίου, στην επαρχία Λεμεσού. Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Λεμεσού, σε συνεργασία και με το Τμήμα Τροχαίας Λεμεσού.

Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, γύρω στις 7.30 το βράδυ της 08ης Φεβρουαρίου, ενώ 24χρονος διανομέας φαγητού οδηγούσε τη μοτοσικλέτα του σε δρόμο στην περιοχή Ύψωνα, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, συγκρούστηκε με τη μοτοσικλέτα που οδηγούσε άλλος διερχόμενος οδηγός.

Μετά τη σύγκρουση, ο δεύτερος μοτοσικλετιστής φέρεται να επιτέθηκε εναντίον του 24χρονου και να απαίτησε χρήματα, δήθεν ως αποζημίωση για τις ζημιές που υπέστη η μοτοσικλέτα του, ενώ στο σημείο αφίχθηκαν και άλλα πρόσωπα, που επίσης φέρονται να επιτέθηκαν εναντίον του 24χρονου και να απαίτησαν από εκείνον να δώσει χρήματα στον άλλο μοτοσικλετιστή.

Οι ύποπτοι φέρονται στη συνέχεια να έκλεψαν από τον 24χρονο το κινητό του τηλέφωνο και χρηματικό ποσό και να τράπηκαν σε φυγή.

Τη σκηνή επισκέφθηκαν μέλη της Αστυνομίας για εξετάσεις, ενώ ο 24χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο, όπου έτυχε ιατρικών εξετάσεων και περίθαλψης και έλαβε εξιτήριο το ίδιο βράδυ.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, χθες 11 Φεβρουαρίου, 2026, η Αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα τις φωτογραφίες πέντε προσώπων, με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στον εντοπισμό τους ή στην αναγνώριση των στοιχείων τους, που παρέμεναν άγνωστα.

Το ένα από τα πέντε αναζητούμενα πρόσωπα, η φωτογραφία του οποίου είχε δοθεί στη δημοσιότητα ως η φωτογραφία Αναζητούμενου Προσώπου Αρ. 1, εντοπίστηκε και συνελήφθη λίγο πριν τις 7.30 χθες το βράδυ, δυνάμει δικαστικού εντάλματος, ενώ συνεχίζονται οι εξετάσεις για εντοπισμό και των άλλων αναζητούμενων προσώπων.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις, σε συνεργασία και με το Τμήμα Τροχαίας Λεμεσού, που διερευνά την υπόθεση οδικής σύγκρουσης.