Ο Darwish Abdallah, 17 ετών, από τη Συρία, απουσιάζει από τον χώρο διαμονής του στη Λάρνακα, από χθες 12/02/2026.



Ο 17χρονος περιγράφεται ως λεπτής σωματικής διάπλασης, ύψους 1.60μ. περίπου και κατά την αναχώρηση του φορούσε μαύρο φούτερ, μαύρο παντελόνι και γκρίζα αθλητικά παπούτσια.



Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λάρνακας στο τηλέφωνο 24-804060, ή με τη Γραμμή του Πολίτη, στον τηλεφωνικό αριθμό 1460, ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό.