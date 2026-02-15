Σε διάφορες κατευθύνσεις συνεχίζονται οι έρευνες της ΥΚΑΝ Λάρνακας, που φόρεσε χθες χειροπέδες σε εννέα Ελληνοκύπριους έπειτα από μεγάλη επιχείρηση σε υποστατικά στη Λάρνακα, κατά τη διάρκεια της οποίας εντοπίστηκαν ναρκωτικά, όπλα, καθώς και χρηματικά ποσά. Οι τρεις από τους συλληφθέντες είναι 72χρονος, ο 39χρονος γιος του και ο 20χρονος εγγονός του. Οι δύο τελευταίοι μαζί με άλλα τρία πρόσωπα 19, 23 και 23 χρόνων, οδηγήθηκαν το πρωί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας, το οποίο διέταξε την οκταήμερη κράτησή τους. Οι υπόλοιποι τέσσερις αφέθηκαν ελεύθεροι και εναντίον τους θα σχηματιστούν, σύμφωνα με την Αστυνομία, ξεχωριστές ποινικές υποθέσεις.

Εναντίον των πέντε που οδηγήθηκαν ενώπιον δικαστηρίου η αστυνομία διερευνά 7 αδικήματα που αφορούν σε συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, παράνομη προμήθεια ελεγχόμενου φαρμάκου τάξεως Α και Β από άλλο άτομο, παράνομη κατοχής ελεγχόμενου φαρμάκου τάξεως Α και Β, παράνομη κατοχή ελεγχόμενου φαρμάκου τάξεως Α και Β με σκοπό την προμήθεια σε άλλα άτομα, αδικήματα κατά παράβαση του περί παρεμπόδισης και καταπολέμησης των νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Ο ένας εκ των δυο 19χρονων αντιμετωπίζει και όγδοη κατηγορία που αφορά στην κατοχή πυροβόλου όπλου κατηγορίας Β.

Για την υπόθεση δεν αποκλείονται νέες συλλήψεις τις επόμενες ημέρες, ενώ αναζητείται και ο προμηθευτής των ναρκωτικών. Σημειώνεται πως οι ύποπτοι, κάποιοι εκ των οποίων απασχόλησαν ξανά την Αστυνομία, θεωρούνται μέλη εγκληματικής ομάδας που διακινούσε ναρκωτικά στην επαρχία Λάρνακας και είχε αυτόνομη δράση. Σύμφωνα με πληροφορίες από την Αστυνομία δεν φαίνεται να συνδέονται με τις πρόσφατες συλλήψεις που έγιναν στη Λάρνακα για άλλες υποθέσεις.

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη χθεσινή επιχείρηση της ΥΚΑΝ, που, όπως αναφέρθηκε, έγινε στο πλαίσιο των ενεργειών για τον εντοπισμό και σύλληψη μελών εγκληματικών ομάδων που διακινούν και εμπορεύονται μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών, έλαβαν μέρος 27 μέλη της ΥΚΑΝ από διάφορα κλιμάκια.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης έγιναν έρευνες σε οικίες, υποστατικά και οχήματα, ενώ κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, 400 γραμμάρια κοκαΐνης, 150 γραμμάρια κάνναβης, ζυγαριές ακριβείας, δέκα κινητά τηλέφωνα, πιστόλι με σιγαστήρα, πυροβόλο όπλο, το χρηματικό ποσό των €9.605 και τρία οχήματα. Σημειώνεται πως η Αστυνομία θα διενεργήσει και οικονομικούς ελέγχους για τα περιουσιακά στοιχεία των υπόπτων.