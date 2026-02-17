Άνδρας που προσέκρουσε με κλεμμένο όχημα σε περιπολικό της Αστυνομίας των Βρετανικών Βάσεων κατά τη διάρκεια καταδίωξης στη Ξυλοφάγου συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση μέχρι την έναρξη της δίκης του στις 26 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στις 11 Φεβρουαρίου, έπειτα από πληροφορία της Αστυνομίας Κύπρου προς τους αστυνομικούς άμεσης ανταπόκρισης των ΒΒ στη Δεκέλεια ότι μονόκαμπινο όχημα τύπου pick-up, το οποίο είχε κλαπεί από το χωριό Πυργά, εντοπίστηκε να κινείται εντός των ΒΒ σε χωμάτινο δρόμο.

Δύο περιπολικά έσπευσαν άμεσα στο σημείο, όπου εντόπισαν 33χρονο Ελληνοκύπριο να καίει τα έγγραφα εγγραφής και ιδιοκτησίας του οχήματος, αφού προηγουμένως είχε αφαιρέσει τις πινακίδες κυκλοφορίας. Μόλις αντιλήφθηκε την παρουσία των αστυνομικών, ο ύποπτος τράπηκε σε φυγή αναπτύσσοντας μεγάλη ταχύτητα, επιχειρώντας να κατευθυνθεί προς τον αυτοκινητόδρομο. Δεύτερο περιπολικό είχε σταθμεύσει με αναμμένους τους φάρους, φράζοντας τον χωματόδρομο. Στην προσπάθεια του να διαφύγει τη σύλληψη, ο 33χρονος έχασε τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο ανετράπη και προσέκρουσε πάνω στο περιπολικό.

Ο Αναπληρωτής Βοηθός Αστυνομικός Διευθυντής Δεκέλειας, Μάρκος Πέτρου, εξήρε τον επαγγελματισμό των μελών της ομάδας ανταπόκρισης που συμμετείχαν στη σύλληψη, καθώς και του Τμήματος Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων (ΤΑΕ) που διεξάγει τις έρευνες.

Όπως δήλωσε: «Πρόκειται για ένα εξαιρετικό παράδειγμα άρτιας και συντονισμένης δράσης της Ομάδας Ανταπόκρισης, η οποία αξιολόγησε άμεσα τις πληροφορίες που έλαβε και αντέδρασε αποτελεσματικά, οδηγώντας στη σύλληψη του υπόπτου. «Η μετέπειτα έρευνα από το ΤΑΕ αποκάλυψε επίσης ότι ο ύποπτος φέρεται να εμπλέκεται σε πρόσφατη υπόθεση κλοπής από κατοικία υπό ανέγερση στην Ορμήδεια, που σημειώθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο. «Η συνεργασία μας με την Αστυνομία Κύπρου αποτελεί σημαντικό εργαλείο στην πρόληψη και εξιχνίαση εγκλημάτων και το συγκεκριμένο περιστατικό αποδεικνύει τα ισχυρά θεμέλια και τη συνεχή ενίσχυση αυτής της συνεργασίας».

Μετά τη σύλληψη του, διαπιστώθηκε επίσης ότι ο ύποπτος βρισκόταν υπό την επήρεια μεθαμφεταμίνης και κάνναβης. Σε μεταγενέστερη έρευνα στην κατοχή του εντοπίστηκαν μικρή ποσότητα ναρκωτικών καθώς και αναδιπλούμενο μαχαίρι. Παράλληλα, εκτελέστηκε εις βάρος του εκκρεμές ένταλμα σύλληψης για αδικήματα που σχετίζονται με ναρκωτικά, το οποίο είχε εκδοθεί τον Σεπτέμβριο του περασμένου έτους. Ο ύποπτος αντιμετωπίζει πλέον κατηγορίες για κλοπή, κατοχή ναρκωτικών, οπλοφορία μαχαιριού, επικίνδυνη και απερίσκεπτη οδήγηση, οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών, καθώς και διάφορες άλλες τροχαίες παραβάσεις.

Η Αστυνομία Κύπρου παραμένει σε στενή συνεργασία με την Αστυνομία των ΒΒ, καθώς ο συλληφθείς αποτελεί πρόσωπο ενδιαφέροντος σε πολλαπλές υποθέσεις που αφορούν ναρκωτικά και κλοπές, συμπεριλαμβανομένης και της κλοπής του συγκεκριμένου οχήματος.