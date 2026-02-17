Η Αστυνομία καταζητεί τον ARUTINYAN ALEKSANDRE, 38 ετών από τη Γεωργία, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με δέκα διερευνώμενες υποθέσεις συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, διαρρήξεων και κλοπών και κατοχής διαρρηκτικών εργαλείων, που διαπράχθηκαν στην επαρχία Πάφου μεταξύ Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου, 2026.

Για την ίδια υπόθεση αναζητείται και δεύτερο πρόσωπο, η φωτογραφία του οποίου δημοσιεύεται.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό τους, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Πάφου στο τηλέφωνο 26806021, με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη, στον αριθμό 1460.