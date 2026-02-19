Η μεγάλη επιχείρηση της ΥΚΑΝ σε αποθήκη στην επαρχία Λευκωσίας ενδέχεται να έχει πολύ μεγαλύτερες διαστάσεις.

Νεότερες πληροφορίες του philenews αναφέρουν πως αν και τα στελέχη της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών δεν καταμέτρησαν τις ποσότητες κοκαΐνης και κάνναβης, εκτιμάται πως το συνολικό βάρος των ναρκωτικών ουσιών ξεπερνά τα 100 κιλά.

Στην αποθήκη υπάρχει και χρηματικό ποσό, ενώ και εκρηκτικές ύλες με την έννοια του όρου, όπως αυτός χρησιμοποιείται στη νομοθεσία.

Θυμίζουμε πως ήδη έχουν γίνει δυο συλλήψεις.

Η επιχείρηση της ΥΚΑΝ, όπως πληροφορούμαστε, ήταν σε εξέλιξη εδώ και ημέρες. Αξιολογώντας πληροφορίες τα μέλη της υπηρεσίας, έκαναν παρακολούθηση τα τελευταία 24ωρα.