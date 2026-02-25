Στη σύλληψη 33χρονου από τη Λεμεσό προχώρησε το ΤΑΕ Λεμεσού στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης εμπρησμού οχήματος, ιδιοκτησίας 28χρονης Ελληνοκύπριας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ανακριτές εξασφάλισαν μαρτυρία που φέρεται να εμπλέκει τον 33χρονο στην υπόθεση. Όπως πληροφορείται το philenews ο ύποπτος θεωρούσε την 28χρονη υπαίτια για τον χωρισμό του με τη φίλη του, η οποία είναι στενή φίλη της παραπονούμενης.

Ο 33χρονος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, όπου θα ζητηθεί η έκδοση διατάγματος προσωποκράτησης του. Υπενθυμίζεται ότι γύρω στις 2:40 τα ξημερώματα εκδηλώθηκε φωτιά σε αυτοκίνητο, το οποίο ήταν σταθμευμένο σε χώρο στάθμευσης πολυκατοικίας στη Λεμεσό.

Η πυρκαγιά κατασβέστηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, ωστόσο το όχημα καταστράφηκε ολοσχερώς.