Γύρω στις 7.30 χθες το απόγευμα, μέλη της ΜΜΑΔ έκαναν σήμα για να σταματήσει για έλεγχο πρόσωπο το οποίο οδηγούσε ποδήλατο στην οδό Λιοπετρίου στη Λεμεσό.

Ο ποδηλάτης παρέλειψε να σταματήσει και προσπάθησε να διαφύγει του έλεγχου με αποτέλεσμα να χάσει την ισορροπία του και να πέσει στο έδαφος. Αμέσως, σηκώθηκε και προσπάθησε να διαφύγει τρέχοντας όπου και ανακόπηκε σε κοντινή απόσταση.

Αυτός συνελήφθη για αυτόφωρο αδίκημα και άρχιζε να φωνάζει και να σπρώχνει το μέλος της ΜΜΑΔ, ενώ στην προσπάθεια των μελών της ΜΜΑΔ να του περάσουν χειροπέδες, αυτός φέρεται να φώναζε και να προέβαλε αντίσταση.

Στη συνέχεια, οδηγήθηκε στον Αστυνομικό Σταθμό Αγίου Ιωάννη, όπου διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για 32χρονο ο οποίος βρίσκεται παράνομα στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας από τις 3/1/2024.

Σε έρευνα που ακολούθησε, εντοπίστηκαν στην κατοχή του 26 τεμάχια αλουμινόχαρτου, τα οποία περιείχαν κάνναβη συνολικού μικτού βάρους 20 γραμμαρίων περίπου, 16 τεμάχια αλουμινόχαρτου που περιείχαν μεθαμφεταμίνη συνολικού μικτού βάρους 9 γραμμαρίων καθώς επίσης και χρηματικό ποσό ύψους €442.

Ο 32χρονος τέθηκε υπό κράτηση ενώ η ΥΚΑΝ σε συνεργασία με τον Αστυνομικό Σταθμό Αγίου Ιωάννη συνεχίζουν τις εξετάσεις.