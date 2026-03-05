Καταγγέλθηκε χθες στην Αστυνομία από 68χρονη κάτοικο Λεμεσού ότι, γύρω στις 2.15 μ.μ. της ίδιας ημέρας, κλάπηκε από το αυτοκίνητο της, το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο και ξεκλείδωτο σε δρόμο στη Λεμεσό, η τσάντα της η οποία περιείχε το χρηματικό ποσό των €8,200, καθώς και διάφορα προσωπικά της έγγραφα.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, προέκυψε μαρτυρία εναντίον 27χρονου, ο οποίος εντοπίστηκε γύρω στις 7 το απόγευμα από μέλη της Αστυνομίας στη Λεμεσό.

Σε σωματική έρευνα που διενεργήθηκε, εντοπίστηκε στην κατοχή του χρηματικό ποσό ύψους €7,780 καθώς επίσης και ένα κινητό τηλέφωνο, το οποίο όπως διαπιστώθηκε, ανήκει στην 68χρονη παραπονούμενη.

Ο 27χρονος συνελήφθη για αυτόφωρο αδίκημα και τέθηκε υπό κράτηση ενώ το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.