Το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου καταδίκασε σήμερα σε ποινή φυλάκισης δύο χρόνων, 41χρονο αφού τον βρήκε ένοχο στην κατηγορία της πρόκλησης θανάτου λόγω αλόγιστης, απερίσκεπτης ή επικίνδυνης συμπεριφοράς.

Σε φυλάκιση δύο χρόνων καταδίκασε σήμερα το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου τον 41χρονο αλλοδαπό οδηγό οχήματος που τον Δεκέμβριο του 2025 εναπλάκη σε τροχαία σύγκρουση με μοτοσυκλέτα από την οποία βρήκε τον θάνατο ο 23χρονος οδηγός της μηχανής, Petko Svetlozar από τη Βουλγαρία. Το δικαστήριο βρήκε τον οδηγό του αυτοκινήτου ένοχο στην κατηγορία της πρόκλησης θανάτου λόγω αλόγιστης, απερίσκεπτης ή επικίνδυνης συμπεριφοράς.

Το θανατηφόρο είχε συμβεί το μεσημέρι της Κυριακής 14ης Δεκεμβρίου στη φωτοελεγχόμενη συμβολή της κεντρικής λεωφόρου Τάσσου Παπαδόπουλου με την οδό Ανδρέα Βλάμη στην Πάφο, όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 23χρονος συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 41χρονος, με συνοδηγό γυναίκα ηλικίας 45 ετών.

Ο 23χρονος μοτοσυκλετιστής μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Πάφου, όπου λίγο αργότερα απεβίωσε. Ελαφρά είχε τραυματισθεί και η 45χρονη συνοδηγός του οχήματος.

Ο 41χρονος είχε υποβληθεί σε άλκοτεστ με αρνητικό αποτέλεσμα, ενώ εντοπίστηκε θετικός σε προκαταρκτικό έλεγχο οδήγησης υπό την επήρεια ναρκωτικών.