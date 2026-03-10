Ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού αναμένεται να οδηγηθούν αύριο Τετάρτη (11/3), για έκδοση διατάγματος προφυλάκισης, τα δύο πρόσωπα που συνελήφθησαν σε σχέση με τις δύο εστίες φωτιάς που εκδηλώθηκαν την περασμένη Κυριακή στην κοινότητα της Ανώγυρας. Πρόκειται για γυναίκα 51 ετών και άνδρα 48 ετών και οι δύο Ελληνοκύπριοι. Σε βάρος τους διερευνώνται αδικήματα που σχετίζονται με παραβίαση του Νόμου Περί Πρόληψης Πυρκαγιών στην Ύπαιθρο.

Σύμφωνα με μαρτυρίες που εξασφάλισαν οι ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού, την ίδια ημέρα εκδηλώθηκαν δύο εστίες φωτιάς στην περιοχή. Μετά την αξιολόγηση των πληροφοριών και των μαρτυριών, οι Αρχές προχώρησαν σήμερα σε αίτημα για έκδοση δικαστικών ενταλμάτων σύλληψης. Πληροφορίες του «Φ» αναφέρουν ότι τα δύο πρόσωπα φέρονται να θεάθηκαν να απομακρύνονται από το σημείο όπου είχαν εκδηλωθεί οι δύο εστίες της πυρκαγιάς.

Η φωτιά στην Ανώγυρα, όπως είχε γράψει και σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέας Κεττής, ξέσπασε λίγο μετά το μεσημέρι της Κυριακής και κατασβέστηκε εν τη γενέσει της από την τοπική αρχή, με τη συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Μάλιστα, ανέφερε ότι οι πυρκαγιές είναι κακόβουλες.

Η πρώτη φωτιά είχε ξεσπάσει το πρωί της Κυριακής σε περιοχή μεταξύ των κοινοτήτων Όμοδος και Μαντριά, προκαλώντας κινητοποίηση της Πυροσβεστικής. Η πυρκαγιά ξεκίνησε από σημείο πλησίον αγροτικού δρόμου κοντά σε εγκαταλελειμμένη μάντρα και κατέκαυσε περίπου τρία εκτάρια άγριας βλάστησης στην περιοχή Ασπροβούνι της κοινότητας Όμοδος.