Στη σύλληψη δεύτερου προσώπου προχώρησε η Αστυνομία στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης κλοπής μοτοσικλέτας και επίθεσης με πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης, που διαπράχθηκε στην Πάφο. Πρόκειται για άνδρα ηλικίας 38 ετών, ο οποίος εντοπίστηκε και συνελήφθη χθες το απόγευμα δυνάμει δικαστικού εντάλματος.

Υπενθυμίζεται ότι για την ίδια υπόθεση τελεί ήδη υπό κράτηση 31χρονος, ο οποίος συνελήφθη στις 8 Μαρτίου. Το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου εξέδωσε στις 9 Μαρτίου διάταγμα τετραήμερης κράτησης εναντίον του, για σκοπούς διερεύνησης της υπόθεσης.

Υπενθυμίζεται ότι, η υπόθεση καταγγέλθηκε στην Αστυνομία το μεσημέρι της Κυριακής, όταν 27χρονος ανέφερε ότι άγνωστοι έκλεψαν τη μοτοσικλέτα του, η οποία ήταν σταθμευμένη έξω από την πολυκατοικία όπου διαμένει στην Πάφο.

Λίγες ώρες αργότερα, γύρω στις 6 το απόγευμα, ο παραπονούμενος εντόπισε τη μοτοσικλέτα του σε σημείο της οδού Ευαγόρα Παλληκαρίδη. Στην προσπάθειά του να τη διαφυλάξει, δέχθηκε επίθεση από δύο άγνωστα πρόσωπα, τα οποία τον κτύπησαν, τον έριξαν στο έδαφος και εγκατέλειψαν τη σκηνή οδηγώντας τη μοτοσικλέτα.

Ο 27χρονος κατάφερε να ανακόψει το ένα από τα δύο πρόσωπα σε παρακείμενο σημείο, χωρίς ωστόσο να εντοπιστεί η μοτοσικλέτα.

Στο σημείο έσπευσαν μέλη της Αστυνομίας και από τον έλεγχο στοιχείων προέκυψε ότι πρόκειται για 31χρονο, ο οποίος συνελήφθη δυνάμει δικαστικού εντάλματος για τα αδικήματα της συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, ληστείας, κλοπής, επίθεσης με πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης και κακόβουλης ζημιάς.

Ο παραπονούμενος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, όπου εξετάστηκε από επί καθήκοντι ιατρό και διαπιστώθηκε ότι φέρει αιμάτωμα στο τριχωτό της κεφαλής και εκδορές.