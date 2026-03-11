Έντονη ήταν η παρουσία και δράση της Αστυνομίας το βράδυ που πέρασε, ανά το παγκύπριο, με τη διενέργεια οργανωμένων περιπολιών σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού.

Αποτέλεσμα των προληπτικών επιχειρήσεων αστυνόμευσης ήταν η σύλληψη τεσσάρων προσώπων για διάφορα αδικήματα, όπως μεταξύ άλλων, ληστεία, επίθεση, κλοπή, βία στην οικογένεια, και πλαστοπροσωπία.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο 593 οχήματα και ελέγχθηκαν 759 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά. Διενεργήθηκαν παράλληλα 27 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 359 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας, ενώ προέκυψαν και 11 διερευνώμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχαίας. Στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν έξι οχήματα.

Από τις καταγγελίες που έγιναν ξεχωρίζουν οι 96 καταγγελίες για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας. Ένας οδηγός οχήματος εντοπίστηκε θετικός σε προκαταρκτικό έλεγχο οδήγησης υπό την επήρεια ναρκωτικών. Για οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών έγιναν δέκα έλεγχοι οδηγών, ενώ για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης έγιναν 61 έλεγχοι οδηγών οχημάτων.

Οι συντονισμένες επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.