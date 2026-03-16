Εντοπίστηκε η 74χρονη, η οποία είχε δηλωθεί στην Αστυνομία ως ελλείπον πρόσωπο, αφού απουσίαζε από την οικεία της στη Δένεια, επαρχία Λευκωσίας, από τις 4.00 το απόγευμα χθες 16/03/2026.

Τα στοιχεία και φωτογραφία της 74χρονης δόθηκαν στη δημοσιότητα από την Αστυνομία στις 16/03/2026, με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών που θα μπορούσε να βοηθήσουν στον εντοπισμό της.

Μετά και τον εντοπισμό της 74χρονης, η συνέχιση της δημοσίευσης των προσωπικών στοιχείων και της φωτογραφίας της, είναι αχρείαστη.

Η 74χρονη εντοπίστηκε κατά τις έρευνες που γίνονταν για εντοπισμό της, λίγο πριν τις 11.00 χθες το βράδυ, στην περιοχή μεταξύ Δένειας και Ακακίου, σε απόσταση τριών χιλιομέτρων περίπου από την οικεία της.

Στις έρευνες που γίνονταν από την Αστυνομία, συνέδραμαν λειτουργοί της Πολιτικής Άμυνας, εθελοντική ομάδα με ανιχνευτικό σκύλο, καθώς και κάτοικοι της περιοχής.

Η Αστυνομία ευχαριστεί όλους, όσοι συνέβαλαν με οποιονδήποτε τρόπο στον εντοπισμό της.