Φωτιά σε όχημα ξέσπασε τα ξημερώματα στη Λεμεσό, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές τόσο στο ίδιο όσο και σε δεύτερο αυτοκίνητο που βρισκόταν σταθμευμένο σε κοντινή απόσταση.

Συγκεκριμένα, γύρω στις 4:50 σήμερα τα ξημερώματα, λήφθηκε πληροφορία στην Αστυνομία για φωτιά σε όχημα, σε χώρο στάθμευσης στη Λεμεσό.

Στην σκηνή μετέβησαν μέλη της Αστυνομίας καθώς και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τα οποία κατέσβησαν την φωτιά.

Από την φωτιά προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές στο εν λόγω όχημα, καθώς επίσης και σε δεύτερο όχημα το οποίο ήταν σταθμευμένο πλησίον.

Η σκηνή έχει αποκλειστεί και περαιτέρω εξετάσεις θα διενεργηθούν με το φως της ημέρας.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.