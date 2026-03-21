Κατολισθήσεις χώματος και πετρών σε σημεία στον δρόμο Κάμπου – Ορκόντα έχουν προκληθεί, μετά από έντονες βροχοπτώσεις στην περιοχή.

Ως αποτέλεσμα η μία λωρίδα κυκλοφορίας να είναι κλειστή γύρω στις 4:30 το απόγευμα και η τροχαία κίνηση να ρυθμίζεται μέσω της δεύτερης λωρίδας του δρόμου.

Η Αστυνομία σε συνεργασία με συνεργεία των τοπικών Αρχών προβαίνουν σε ενέργειες για καθαρισμό των σημείων του δρόμου.

Επισημαίνεται ότι λόγω των καιρικών συνθηκών στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές, σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου, παρατηρούνται πτώσεις πετρών και χώματος στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα οι δρόμοι να καθίστανται επικίνδυνοι.

Οι οδηγοί προτρέπονται να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί, να διατηρούν αποστάσεις ασφαλείας από προπορευόμενα οχήματα και να έχουν αναμμένα τα φώτα πορείας του οχήματός τους.