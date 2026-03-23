Στη σύλληψη δύο προσώπων, ηλικίας 39 και 28 ετών, προχώρησε χθες η Αστυνομία, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με υπόθεση κλοπής στην επαρχία Πάφου.

Η υπόθεση καταγγέλθηκε στην Αστυνομία, γύρω στις 6.20μ.μ. χθες, από υπάλληλο της εταιρίας. Σύμφωνα με την παραπονούμενη, λίγη ώρα προηγουμένως άγνωστοι έκλεψαν, από περιφραγμένο χώρο, παρά το δρόμο Τσάδας – Στρουμπιού, όπου βρίσκονται εγκατεστημένα γραφεία εργοληπτικής εταιρίας, μια ηλεκτρογεννήτρια.

Λίγα λεπτά αργότερα, μέλη της Αστυνομίας εντόπισαν σε δρόμο της επαρχίας Πάφου, όχημα το οποίο ρυμουλκούσε ηλεκτρογεννήτρια. Το όχημα ανακόπηκε για έλεγχο, κατά τη διάρκεια του οποίου διαπιστώθηκε ότι αυτό οδηγείτο από 39χρονο, ο οποίος είχε ως συνεπιβάτη 28χρονο.

Οι δύο άνδρες δεν έδωσαν ικανοποιητικές εξηγήσεις για το πως βρέθηκε στην κατοχή τους η ηλεκτρογεννήτρια, με αποτέλεσμα να συλληφθούν για το αυτόφωρο αδίκημα της παράνομης κατοχής περιουσίας. Από εξετάσεις, που ακολούθησαν διαπιστώθηκε ότι η συγκεκριμένη ηλεκτρογεννήτρια είναι αυτή που κλάπηκε από την πιο πάνω εταιρία.

Από περαιτέρω εξετάσεις διαπιστώθηκε επίσης ότι ο 39χρονος οδηγούσε το εν λόγω όχημα, χωρίς να είναι κάτοχος άδειας οδηγού, χωρίς πιστοποιητικά ασφάλισης και καταλληλότητας και χωρίς άδεια κυκλοφορίας σε ισχύ, ενώ το όχημα είναι διαγραμμένο από τον Οκτώβριο του 2025.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Στρουμπιού συνεχίζει τις εξετάσεις.