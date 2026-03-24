Συνελήφθη ένα πρόσωπο αναφορικά με την υπόθεση κλοπής περιπολικού σε σημείο ελέγχου για τον αφθώδη πυρετό στην Αραδίππου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Philenews, πρόκειται για 25χρονο ελληνοκύπριο από τα Λιβάδια ο οποίος απασχόλησε ξανά τις αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών. Ο ύποπτος θα οδηγηθεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας για την έκδοση διατάγματος κράτησης.

Υπενθυμίζεται ότι, γύρω στη 1 τα ξημερώματα της Δευτέρας αστυνομικός αντιλήφθηκε άγνωστο πρόσωπο να εισέρχεται σε περιπολικό και να απομακρύνεται από την περιοχή. Πρόκειται για όχημα τύπου βαν, το οποίο φέρει τα σήματα της Αστυνομίας, το οποίο επιστρατεύτηκε για την ενίσχυση των μέτρων στα σημεία ελέγχου για τον αφθώδη πυρετό.

Ο αστυνομικός, σύμφωνα με όσα ο ίδιος ανέφερε, αντιλήφθηκε τον άγνωστο να αρπάζει το όχημα και τότε εισήλθε στο ιδιωτικό του όχημα, που βρισκόταν στην περιοχή και άρχισε να καταδιώκει τον άγνωστο. Αφότου διένυσε αρκετή απόσταση και έφτασε Λάρνακα, ο άγνωστος εισήλθε σε αδιέξοδο, εγκατέλειψε το περιπολικό και διέφυγε πεζός.

Η υπόθεση άρχισε να διερευνάται από την Αστυνομία, προς αναζήτηση του αγνώστου, ο οποίος που άρπαξε το περιπολικό, τα κίνητρα του οποίου παραμένουν, μέχρι στιγμής, άγνωστα. Διερευνάται, ακόμη, υπό ποιες συνθήκες ο δράστης άρπαξε το περιπολικό κι εάν τα κλειδιά ήταν στη μίζα, που εκ πρώτης όψεως φαίνεται να ήταν.

Σημειώνεται, πως σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας μας, ο αστυνομικός ανέφερε πως κατέβηκε για λίγο από το αστυνομικό όχημα. Πρόκειται για μέλος της αστυνομίας που υπηρετεί σε άλλη υπηρεσία και επιστρατεύτηκε προκειμένου να ενισχύσει την ΑΔΕ Λάρνακας, στα σημεία ελέγχου για τον αφθώδη πυρετό.