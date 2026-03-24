Στην κατάσχεση ποσότητας κοκαΐνης μεικτού βάρους 550 γραμμαρίων και στη σύλληψη άντρα ηλικίας 40 ετών, προχώρησε η ΥΚΑΝ, μετά από συντονισμένη επιχείρηση χθες το απόγευμα, στην επαρχία Λευκωσίας. Ο 40χρονος τέθηκε υπό κράτηση, για σκοπούς διερεύνησης υπόθεσης εισαγωγής και εμπορίας ναρκωτικών.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο διερεύνησης σχετικής πληροφορίας, μέλη της ΥΚΑΝ ανέκοψαν τον 40χρονο για έλεγχο, λίγο πριν τις 3.30 χθες το απόγευμα, σε περιοχή στην επαρχία Λευκωσίας. Ο 40χρονος είχε μόλις νωρίτερα μεταβεί σε υποστατικό εταιρείας ταχυμεταφορών στην περιοχή, από όπου και παρέλαβε ταχυδρομικό πακέτο.

Αφού τον ανέκοψαν και τον υπέβαλαν σε έλεγχο, τα μέλη της ΥΚΑΝ εντόπισαν στο ταχυδρομικό δέμα που ο 40χρονος μόλις είχε παραλάβει, την ποσότητα κοκαΐνης μεικτού βάρους 550 γραμμαρίων, επιμελώς κρυμμένη μέσα σε σκευάσματα διατροφικών συμπληρωμάτων.

Με τον εντοπισμό της ποσότητας κοκαΐνης, τα μέλη της ΥΚΑΝ προχώρησαν στη σύλληψη του 40χρονου για αυτόφωρα αδικήματα. Στη συνέχεια, εναντίον του 40χρονου εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης, δυνάμει του οποίου αυτός επανασυνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση, για σκοπούς διερεύνησης υπόθεσης παράνομης εισαγωγής ναρκωτικών, παράνομης κατοχής ναρκωτικών με σκοπό την προμήθεια σε άλλο πρόσωπο, και συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος.

Την υπόθεση διερευνά η ΥΚΑΝ (Επαρχιακό Κλιμάκιο Λευκωσίας).