Υπόθεση ρίψης πυροβολισμού σε υποστατικό εξετάζει η Αστυνομία μετά από καταγγελία εργαζομένου ο οποίος εντόπισε κάλυκα σφαίρας πυροβόλου όπλου.

Συγκεκριμένα, γύρω στις 10.50 χθες το βράδυ, καταγγέλθηκε στην Αστυνομία από εργαζόμενο σε υποστατικό στη Λεμεσό, ότι υπήρχε ζημιά στη γυάλινη προθήκη του υποστατικού, που πιθανόν να προκλήθηκε από πυροβολισμό, αφού στον δρόμο, κοντά στο υποστατικό ο ίδιος εντόπισε κάλυκα σφαίρας πυροβόλου όπλου.

Μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν για εξετάσεις στη σκηνή, που αποκλείστηκε για περαιτέρω εξετάσεις σήμερα το πρωί.

Το ΤΑΕ Λεμεσού διερευνά.