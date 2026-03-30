Συμπλοκή σημειώθηκε γύρω στις 20:00 το βράδυ στη Λεμεσό, στην περιοχή του παραλιακού μετώπου, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο ομάδες Ιρανών φέρονται να συνεπλάκησαν μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν άμεσα μέλη της Αστυνομίας, τα οποία έσπευσαν στο σημείο για εξετάσεις.

Μαρτυρίες αναφέρουν ότι κατά τη διάρκεια του επεισοδίου ακούστηκαν πυροβολισμοί, ωστόσο, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, δεν προκύπτουν τραυματισμοί από σφαίρα.

Η συμπλοκή φέρεται να προκλήθηκε από διαφωνίες που σχετίζονται με το καθεστώς στο Ιράν.

Από το περιστατικό τραυματίστηκαν τρία πρόσωπα, τα οποία μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για ιατρικές εξετάσεις και περίθαλψη.