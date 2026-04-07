Ποινή φυλάκισης 4 χρόνων επέβαλε το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λάρνακας το πρωί της Μεγάλης Τρίτης (7/4), σε 31χρονο με κυπριακή υπηκοότητα από το Ιράκ, ο οποίος τον περασμένο Αύγουστο μαχαίρωσε συνάδελφό του, ο οποίος είναι φρουρός ασφαλείας στο Κέντρο Υποδοχής και Φιλοξενίας Μεταναστών στην Κοφίνου. Ο 31χρονος κρίθηκε ένοχος κατόπιν δικής του παραδοχής σε κατηγορίες πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης και απειλής.

Τα γεγονότα της υπόθεσης προκαλούν αίσθηση, καθώς ο 31χρονος μαχαίρωσε τον συνάδελφό του επειδή του έκανε παρατήρηση για εργασιακά θέματα. Συγκεκριμένα στις 14 Αυγούστου 2025 ο κατηγορούμενος, που εργαζόταν ως φρουρός ασφαλείας για λογαριασμό ιδιωτικής εταιρείας, ανέλαβε στις 7 το απόγευμα καθήκοντα στην είσοδο του Κέντρου Φιλοξενίας. Στη συνέχεια συνάδελφός του, του έκανε παρατήρηση για το πόστο του και άρχισε να λογομαχεί μαζί του. Έπειτα ο 31χρονος μετέβη στο γραφείο της υπεύθυνης της εταιρείας και της φώναζε εκνευρισμένος για διάφορα θέματα που άπτονται της εργασίας του και στη συνέχεια εγκατέλειψε με όχημα τον χώρο.

Λίγο μετά τις 11 το βράδυ της ίδιας ημέρας ο κατηγορούμενος επανήλθε στον χώρο σταθμεύοντας το όχημά του μπροστά από το φυλάκιο, στο οποίο βρισκόταν ο παραπονούμενος και άρχισε να του φωνάζει να βγει έξω. Όταν αυτός βγήκε του ανέφερε: «αφού είπες ότι έχει έξι μέρες που δουλεύω και κάνω ό,τι θέλω ήρθα να σε πάρω στον Θεούλη». Έπειτα ανέσυρε σουγιά 11 εκατοστών και άρχισε να τον μαχαιρώνει, προκαλώντας του τραύμα στην αριστερή πλάγια κοιλία και εκδορές στο χέρι και τα κάτω άκρα. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης το θύμα, που κατάγεται από τη Βουλγαρία, φώναζε αγωνιωδώς σε βοήθεια, ενώ το ίδιο έκανε και άλλος φρουρός που ήταν αυτόπτης μάρτυρας. Αστυνομικοί που βρίσκονταν καθήκον στο Κέντρο Φιλοξενίας έσπευσαν στη σκηνή και τότε ο 31χρονος εγκατέλειψε τον χώρο με το αυτοκίνητό του. Το θύμα διακομίστηκε στο νοσοκομείο όπου έγινε συρραφή του τραύματός του και κρατήθηκε για νοσηλεία για 24 ώρες.

Ο κατηγορούμενος μετέβη στη συνέχεια στον Αστυνομικό Σταθμό Κοφίνου, είπε πως αυτός μαχαίρωσε τον φρουρό του Κέντρου Φιλοξενίας και συνελήφθη.