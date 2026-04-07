Στη σύλληψη 41χρονου που σχετίζεται με ακτινοδιαγνωστικό κέντρο που δραστηριοποιείται στην ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου προχώρησε η Αστυνομία σε σχέση με την έκρηξη βόμβας στο σπίτι επιχειρηματία 49 χρόνων που διαμένει στη Δερύνεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews ο ύποπτος φέρεται ν’ απείλησε τον επιχειρηματία, ο οποίος έχει ακτινοδιαγνωστικό κέντρο σε άλλη επαρχία και σκόπευε να επεκτείνει τις δραστηριότητές του.

Μετά από αξιολόγηση της μαρτυρίας το ΤΑΕ Αμμοχώστου προχώρησε στη σύλληψη του 41χρονου, ο οποίος οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμμοχώστου στο Παραλίμνι, το οποίο διέταξε την κράτησή του για περίοδο 4 ημερών.

Οι δράστες τοποθέτησαν τον εκρηκτικό μηχανισμό κοντά στο γκαράζ της οικίας του 49χρονου, ο οποίος εξερράγη γύρω στη 1:30 τα ξημερώματα της Πέμπτης. Από την έκρηξη προκλήθηκαν ζημιές στην πόρτα του γκαράζ, ενώ δεν τραυματίστηκε οποιοδήποτε πρόσωπο.

Η σκηνή αποκλείστηκε και επί τόπου έσπευσαν πυροτεχνουργοί του Αρχηγείου Αστυνομίας, οι οποίοι διαπίστωσαν πως οι δράστες τοποθέτησαν εκρηκτικό μηχανισμό που αποτελείτο από εκρηκτική ύλη υψηλής ισχύος.

Από τη σκηνή παραλήφθηκαν διάφορα τεκμήρια τα οποία στάλθηκαν για επιστημονικές εξετάσεις.