Με τη διαδικασία του κατεπείγοντος αποστάληκαν σήμερα στην Europol τα τεκμήρια που αφορούν στην υπόθεση των καταγγελιών του Μακάριου Δρουσιώτη και σχετίζονται με μηνύματα που κατείχε η «Σάντη», στα οποία εμπλέκονται πρόσωπα του πολιτικο-δικαστικού συστήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, τα εκατοντάδες sms, κινητά τηλέφωνα, usb και άλλο υλικό έχουν σταλεί στην Ευρωπαϊκή Αστυνομία από τις κυπριακές αστυνομικές Αρχές, μετά από συνεννόηση που έγινε τις τελευταίες 24 ώρες. Όπως έγινε γνωστό, τα τεκμήρια στάληκαν με σκοπό να εξεταστούν δικανικά από τα ειδικά εργαστήρια που διαθέτει η Europol, ώστε να διαπιστωθεί ο τρόπος δημιουργίας του και να ξεκαθαρίσει κατά πόσο είναι γνήσια ή προϊόν κατασκευής.

Η Europol ακολουθεί συγκεκριμένες διαδικασίες για την παραλαβή και τον ψηφιακό έλεγχο τέτοιων συσκευών και μηνυμάτων, γι’ αυτό και ουδείς γνωρίζει πότε θα είναι έτοιμα τα αποτελέσματα. Ωστόσο, έχει ζητηθεί, σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν οι πληροφορίες μας, να εξεταστούν άμεσα και να δοθεί απάντηση στις κυπριακές Αρχές τάχιστα.

Ανάμεσα στα τεκμήρια που έχουν σταλεί είναι και κινητά τηλέφωνα που ανήκουν στην «Σάντη», καθώς και τα όσα παρέδωσαν στους ανακριτές τόσο ο Μακάριος Δρουσιώτης όσο και ο δικηγόρος Νίκος Κληρίδης. Από την ανάλυση των ηλεκτρονικών συσκευών θα διαπιστωθεί αν όσα κατέθεσε στους ανακριτές η συγκεκριμένη γυναίκα, ότι δηλαδή τα μηνύματα είναι προϊόν κατασκευής από εφαρμογή (app), ευσταθούν ή όχι.

Όπως έχει διαφανεί από δηλώσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας αλλά και του υπουργού Δικαιοσύνης, πρόθεση της κυβέρνησης είναι να διοριστεί ανεξάρτητος ποινικός ανακριτής για να διερευνήσει τα όσα ισχυρίζονται ο Μακάριος Δρουσιώτης και ο Νίκος Κληρίδης. Το ερώτημα που προκύπτει, όμως, αφορά στο τι θα γίνει στην περίπτωση που η Europol αναφέρει ότι τα μηνύματα είναι κατασκευασμένα. Θα διοριστεί ανακριτής για τα υπόλοιπα ή θα κλείσει η υπόθεση.

Πάντως, οι ανακριτές παρ’ όλο που τελούν εν αναμονή των εξετάσεων από το εξωτερικό, συνεχίζουν τη μελέτη του υλικού που κατέχουν, λαμβάνουν καταθέσεις από εμπλεκόμενα πρόσωπα και αξιολογούν τα μέχρι στιγμής δεδομένα.