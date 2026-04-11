Συνελήφθη γύρω στις 5.15 χθες το απόγευμα και τέθηκε υπό κράτηση, άντρας ηλικίας 37 ετών, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση ληστείας, μαχαιροφορίας και παράνομης κατοχής περιουσίας.

Συγκεκριμένα, γύρω στις 5 χθες το απόγευμα, λήφθηκε πληροφορία στην Αστυνομία για ληστεία σε φαρμακείο στη Λευκωσία.

Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, γύρω στις 4.45 χθες το απόγευμα, άγνωστος άντρας εισήλθε σε φαρμακείο όπου τη δεδομένη στιγμή βρίσκονταν η 47χρονη ιδιοκτήτρια και η 25χρονη υπάλληλος. Ο άγνωστος άντρας, με την απειλή μαχαιριού, πήρε από την ταμειακή μηχανή του φαρμακείου, χρηματικό ποσό και εγκατέλειψε τη σκηνή πεζός.

Ο δράστης εντοπίστηκε από μέλη της Αστυνομίας λίγα λεπτά αργότερα να κινείται πεζός και στη θέα των αστυνομικών, παρέμεινε στο σημείο. Ακολούθησε έρευνα όπου στην κατοχή του εντοπίστηκε μαχαίρι καθώς και χρηματικό ποσό. Αυτός συνελήφθη για τα αυτόφωρα αδικήματα της μαχαιροφορίας και παράνομης κατοχής περιουσίας.

Ακολούθως οδηγήθηκε στα γραφεία του ΤΑΕ Λευκωσίας όπου ανακρινόμενος προφορικά, φέρεται να παραδέχθηκε τη διάπραξη της ληστείας και επανασυνελήφθη δυνάμει δικαστικού εντάλματος.

Το ΤΑΕ Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις.