Πρόσωπο εντόπισε και ανέκρινε η Αστυνομία σχετικά με τα απειλητικά μηνύματα για τοποθέτηση εκρηκτικών μηχανισμών, τα οποία προκάλεσαν αναστάτωση το Σάββατο σε εμπορικά κέντρα και άλλες τοποθεσίες στην Κύπρο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, δεν προέκυψαν στοιχεία που να δικαιολογούν τη σύλληψή του. Το πρόσωπο προέβαλε ισχυρισμούς, οι οποίοι διερευνώνται.

Υπενθυμίζεται πως τα μηνύματα στάλθηκαν σε εμπορικά κέντρα στη Λευκωσία και την Πάφο, στο ΚΕΜΑ, καθώς και σε άλλα σημεία της Κύπρου, θέτοντας σε συναγερμό την Αστυνομία και πυροτεχνουργούς.

Από τις έρευνες που διενεργήθηκαν δεν εντοπίστηκε οποιοδήποτε ύποπτο αντικείμενο.

Ο αποστολέας των μηνυμάτων ισχυριζόταν ότι ονομαζόταν «Ντέιβιντ» και παρέθεσε αριθμό κινητού τηλεφώνου, ενώ το περιεχόμενό τους χαρακτηρίστηκε δυσνόητο.

Οι έρευνες συνεχίζονται.